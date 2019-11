Si preannunciano scenari di forte instabilità: vediamo DOVE e QUANDO

Non si placa la lunga fase di instabilità per il nostro Paese, dopo le nevicate ed i temporali dei giorni scorsi, una nuova vistosa depressione si sta sviluppando proprio in queste ore ad ovest della Sardegna, dove nella prossima notte sono previste precipitazioni intense e venti forti. Si tratta di un minimo depressionario di assoluto rispetto, che terrà sotto torchio le regioni del centro e del sud per alcuni giorni. Sotto osservazione speciale le regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, dove tra domani, lunedì 11 e martedì 12, esistono i presupposti affinché possano verificarsi temporali molto intensi, con precipitazioni anche di tipo alluvionale. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per la nottata tra lunedì e martedì, nella quale possiamo osservare i forti temporali previsti proprio sul meridione:

Una volta esaurita la forza di questa depressione, gli scenari di maltempo per il nostro Paese non sono finiti qui; nuovi episodi di forte instabilità, si pronunciano anche sul finire della settimana, quando i modelli previsionali mettono in luce l'arrico di una nuova circolazione di bassa pressione. Tra venerdì e sabato la nuova perturbazione sarà accompagnata da un episodio di severo maltempo anche al nord, dove ci attendiamo ventilazione sostenuta, precipitazioni copiose e nevicate sino a bassa quota lungo le Alpi centrali ed occidentali. Le precipitazioni conquisteranno anche il centro ed il meridione, ancora con temporali frequenti. Ecco la previsione sinottica del modello americano riferita a venerdì 15:

Nel complesso, la fase atmosferica che ci apprestiamo a vivere, presenterà ben poche possibilità di tempo stabile. Almeno sino al termine della seconda decade di novembre, non sembrano comparire dal cilindro scenari di tempo realmente tranquillo, verrà ancora promosso lo sviluppo di circolazioni di bassa pressione sull'europa occidentale, la ventilazione prevista in ambito italiano sarà spesso di tipo meridionale, con precipitazioni frequenti specialmente sui settori tirrenici.