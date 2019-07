Si erge l'anticiclone africano. Francia nel mirino del caldo, Parigi a 40°C?

L'alta pressione sub-tropicale inizia a fare sul serio ed è pronta ad innalzarsi nuovamente verso latitudini davvero poco abituate alle intense ondate di caldo nord africane. La cupola anticiclonica già sovrasta il Mediterraneo e l'Europa centro-occidentale da diversi giorni, ma le temperature non sono aumentate in maniera considerevole come accaduto poco più di un mese fa quando svariati record di caldo tra Francia e nord Italia furono frantumati in pochi istanti.

Nelle prossime ore, tuttavia, la situazione cambierà sensibilmente : l'anticiclone sub-tropicale inizierà ad ergersi verso nord, puntando con prepotenza regioni che Francia, Gran Bretagna, Belgio, Danimarca e finanche la Scandinavia. Con questa espansione verso nord, sarà lecito attendersi un richiamo di aria molto calda proveniente dal Sahara occidentale verso l'Europa occidentale e nella fattispecie verso Francia e Inghilterra.

SECONDA ONDATA DI CALDO INTENSA DELLA STAGIONE

L'aumento sensibile delle temperature avverrà tra oggi e giovedì e sarà tale da portare la colonnina di mercurio oltre i 40°C su buona parte della Francia come raramente accaduto in passato. Nella precedente storica ondata di caldo,, la calura sub-tropicale aveva messo in pesante difficoltà esclusivamente i settori meridionali del Paese. Questa volta, invece, l'ondata di caldo coinvolgerà quasi tutto il Paese e addirittura la Francia settentrionale e la zona di Parigi : chiariamo però che non registreremo assolutamente i picchi di caldo eccezionali rilevati il mese scorso!

PARIGI FINO A 40°C

Le temperature si porteranno tra oggi e giovedì fino a 37-39°C su quasi tutta la Francia, specie nelle zone interne. Addirittura si prospettano picchi fino a 40°C anche nella capitale Parigi, come raramente accaduto in passato. Il caldo conquisterà anche l'Inghilterra sud-orientale e Londra, dove la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare i 33-35°C. Parliamo di temperature assolutamente anomale per queste latitudini, addirittura di 15°C oltre le medie del periodo.

E IN ITALIA?

L'alta pressione africana sta sovrastando anche la nostra penisola, ma fortunatamente i massimi di caldo e di pressione coinvolgeranno in maniera diretta i settori occidentali dell'Europa, come Francia e Inghilterra (come spiegato nei paragrafi precedenti). Dunque farà certamente caldo sull'Italia nelle prossime 48 ore, ma non avremo temperature eccezionali e opprimenti.

I picchi più alti li ritroveremo in Sardegna, sul versante tirrenico e al nord Italia : i termometri registreranno, tra oggi e giovedì, temperature fino a 35-37°C, con punte anche di 40°C esclusivamente nelle zone interne della Sardegna. Meno caldo e più ventilato sul versante adriatico e al sud.