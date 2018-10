Si attenuano le speranze di pioggia al nord ma nel lungo termine possibili colpi di scena

Siamo alla conclusione di un evento acuto di maltempo che ha interessato in questi giorni le regioni dell'Italia meridionale, con particolare riferimento del versante jonico, laddove alcune località hanno misurato sino a 300 mm di pioggia in poche ore. La depressione responsabile di questo maltempo si sposta adesso col proprio perno sulle regioni settentrionali, dove è giunta attenuata, spianando la strada ad un nuovo corpo nuvoloso che domani tornerà a sfiorare i versanti occidentali dello stivale con qualche precipitazione fugace.



Sul tempo della prossima settimana, le regioni meridionali francesi dovranno fare anch'esse i conti con una severa ondata di maltempo in chiave autunnale, con precipitazioni assai abbondanti soprattutto tra martedì e giovedì. Il nostro Paese reciterà un ruolo marginale ma qualche precipitazione potrebbe spingersi anche sul nostro settentrione.



A medio e lungo termine la circolazione atmosferica resterà ancora influenzata da una buona attività delle correnti oceaniche sull'oceano Atlantico, siamo sicuri che prima o poi quest'ampia circolazione vista dai modelli, possa portare qualche intensa perturbazione anche per il nord che per ora resta in attesa. A tal proposito il modello europeo ipotizza delle nuove chances di pioggia attorno la metà del mese ma ci sarà tempo per parlarne.



