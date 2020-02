Si aprono scenari di tempo più instabile dalla seconda decade di febbraio

Viene ormai confermato dai modelli, una imminente intensificazione del flusso di correnti occidentali dirette al Vecchio Continente. A cavallo tra il weekend e l'inizio della settimana successiva, alcune importanti circolazioni di bassa pressione sono previste attraversare l'Europa settentrionale, dove potrebbero verificarsi condizioni di maltempo con forte vento. Un ramo attivo della corrente a getto attraverserà l'Europa centrale ed occidentale, tra domenica e lunedì troveremo un vero e proprio "fiume" d'aria ad una altitudine compresa tra i 9.000 ed i 10.000 metri, dove il vento raggiungerà picchi di 300Km/h . Si tratta di un pattern che testimonia un'oscillazione artica ancora di segno positivo che nega ogni speranza di inverno per l'Europa, specialmente le latitudini più meridionali come quelle del Mediterraneo, che vengono di nuovo occupate dall'anticiclone.

La previsione del modello americano GFS riferita a lunedì 10 febbraio, mette in luce una vasta e complessa figura di bassa pressione governare il tempo dell'intera Europa. Sono previste condizioni atmosferiche tempestose sul Regno Unito, il nord della Francia, il Benelux e la Germania, con raffiche di vento che alla quota di circa 1300 metri, potrebbero toccare in alcuni casi i 150Km/h anche sull'arco alpino: