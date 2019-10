Si aprono le porte all'instabilità atlantica; diverse perturbazioni in arrivo

Il bacino del Mediterraneo, nonché i paesi dell'Europa meridionale, verranno presto interessati da una circolazione di aria instabile dalle chiare origini oceaniche. A partire dal fine settimana, le correnti perturbate in arrivo dall'oceano Atlantico, porteranno diverse perturbazioni che si accavalleranno freneticamente sui nostri mari. Si tratta di una situazione di spiccata variabilità in cui le condizioni atmosferiche risulteranno spesso inaffidabili. A farne le spese saranno soprattutto le regioni del versante tirrenico e settentrionale, dove a partire dal weekend, sono previste condizioni meteorologiche avverse, non saranno esclusi degli episodi di vero e proprio maltempo.

I modelli attualmente identificano il passaggio in rapida sequenza di ben tre perturbazioni; la prima sabato, la seconda domenica, la terza tra martedì e mercoledì prossimo. Questa volta le correnti perturbate atlantiche, entreranno in maniera decisa sul Mediterraneo, oltre alla pioggia, porteranno un rinforzo del vento, con mareggiate soprattutto tra domenica e lunedì sulle coste del medio ed alto Tirreno.