Sfreddata post-natalizia in arrivo; poi l'anticiclone

Una circolazione di aria più fredda di instabile raggiungerà il nostro paese in concomitanza con l'arrivo del prossimo fine settimana. Questo impulso di aria fredda, prenderà origine da una pulsazione dinamica dell'alta pressione verso le latitudini settentrionali, dov'è tale anticiclone verrà accompagnato da una considerevole avvezione di aria mite che darà come risposta, una discesa di aria fredda sull'Europa orientale. Si tratta comunque di una fase temporanea che sarà poi seguita da una nuova distensione zonale. Ecco la previsione del modello europeo riferita a sabato 28 dicembre, nella quale possiamo osservare una pulsazione verso la latitudini settentrionali, del grande anticiclone presente sull'ovest Europa. Da questo movimento prenderà il via una discesa d'aria più fredda lungo il fianco orientale dell'alta pressione, ne verranno colpiti i paesi dell'Europa dell'est, i Balcani e le regioni del versante adriatico:

Nei primi giorni del gennaio 2020, le grandi depressioni figlie del Vortice Polare potrebbero ulteriormente intensificati, dando luogo ad una vera e propria cintura depressionaria accompagnato da un rialzo del Fronte Polare alle latitudini medio-alte. Questa manovra porterà inevitabilmente ad un nuovo rinforzo delle correnti occidentali associate di pari passo ad un rinforzo dell'alta pressione sull'Europa. Nei primi giorni di gennaio ci aspettiamo una fase di tempo tendenzialmente stabile e con temperature superiori alla norma. La previsione del modello europeo riferita al primo dell'anno (mercoledì 1), mette in evidenza il rinforzo successivo dell'alta pressione che potrà verificarsi attraverso l'approfondimento delle circolazioni di bassa pressione sull'oceano nord Atlantico. Il fronte polare resterà confinato ad elevate latitudini, senza interessare il Mediterraneo: