Settembre porta un calo delle temperature ma il palcoscenico resta governato dall'alta pressione

Nel prossimo futuro, trova conferma finalmente un cambio di circolazione che porterà un graduale abbassamento delle temperature in grado di coinvolgere anche lo stivale italiano. Si tratta del primo break della stagione estiva che interviene dopo un lungo periodo di caldo e di stasi anticiclonica. Questa diminuzione della temperatura scandirà il primo gradino che ci separa dalla stagione estiva verso quella autunnale che gradualmente farà il suo ingresso. Questo primo ricambio d'aria sarà favorito dall'arrivo di una debole perturbazione attesa tra lunedì e mercoledì prossimo, con effetti previsti soprattutto sul piano termico.

Per raggiungere il Mediterraneo centrale, questa perturbazione dovrà aggirare un ostacolo costituito dall'alta pressione delle Azzorre collocata sull'Europa occidentale, questo impulso perturbato avrà quindi una provenienza di tipo settentrionale e pertanto sarà accompagnato da una diminuzione delle temperature che sarà in grado di diffondersi a tutto il territorio. Le nubi e le precipitazioni più importanti sono previste soprattutto sui versanti orientali. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per martedì 3 settembre: