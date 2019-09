Settembre: arriva il "super" anticiclone

Viene previsto già a partire dalle prossime ore, un netto rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo. Il nuovo dell'anticiclone riporterà presto temperature di molto superiori alla norma, l'atmosfera di fatto è come se facesse un salto a ritroso nella data del calendario, riportandoci al mese di agosto, quasi come se quello che è successo sino a questo momento, non fosse nemmeno mai esistito. Di fatto i valori di temperatura previsti soprattutto in quota a partire da venerdì, saranno paragonabili ai valori misurati nel pieno dell'estate. Negli strati prossimi al suolo, le minori ore di luce ed il sole più inclinato, dovrebbero contenere l'escalation delle temperature entro valori meno elevati rispetto a quelli misurati le scorse settimane ma nonostante tutto, picchi termici pari o localmente superiori ai +30°C , appaiono ancora alla portata. Ecco la previsione delle temperature al suolo calcolata dal modello americano per venerdì 13:

Degna di menzione anche la persistenza del caldo anomalo che appare destinato a prolungarsi nel tempo, almeno sino al termine della seconda decade settembrina. Parliamo di un periodo della durata di almeno una settimana in cui il tempo dovrebbe avere acquisito sembianze autunnali ma che di fatto, a livello di circolazione, sarà ancora di tipo estivo. Due anticicloni verranno a sovrapporsi nella scena atmosferica europea; l'alta pressione delle Azzorre distesa lungo i paralleli dall'oceano Atlantico, sino all'Europa centrale, sul Mediterraneo centrale si farà sentire il contributo delle masse d'aria africane richiamate verso nord dallo sprofondamento della vecchia circolazione depressionaria sulle coste settentrionali africane. Ecco la previsione del modello europeo riferita a sabato 14: