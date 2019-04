Sei stressato dalla vita cittadina? Detesti l'inquinamento? Mangia NOCI e vivrai di più!

Vita stressata? L'inquinamento ti agita? Il lavoro ti affatica troppo? I bambini ti snervano? Temi per la tenuta del tuo cuore? Alcuni studi epidemiologici (Università La Sapienza Roma) hanno dimostrato che un consumo costante di frutta secca ridurrebbe del 50% il rischio di infarto, del 30% quello di patologie vascolari e del 40% i problemi alle coronarie.

Un consumo regolare, quantunque moderato, di mandorle, nocciole e noci (massimo 4 noci al giorno e non più di 4-6 mandorle o noccioline), può diminuire le concentrazioni del colesterolo LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo.

Ancora, le noci contengono sostanze che hanno effetti cardio-protettivi, come la vitamina E, oltre che l’acido folico; pur non essendo proteine nobili come quelle della carne o del pesce, sono pur sempre importanti e rendono la frutta secca a guscio un alimento importante in un regime dietetico di tipo vegetariano.