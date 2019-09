Scoperta acqua su K2-18b, pianeta simile alla Terra

K2-18b, è questo il nome del pianeta dalle caratteristiche simili a quelle della Terra. Esso dista "solo" 110 anni luce da noi, che in termini di distanze galattiche sono davvero un'inezia, ed è grande circa 8 volte il nostro pianeta. Secondo le ultime importanti ricerche, pare che K2-18b presenti concentrazioni di vapore acqueo all'interno della sua atmosfera. L'altra particolarità interessante è che si trova alla giusta distanza dalla sua stella, un po' come la Terra.

Il pianeta è stato scoperto dal telescopio Kepler della Nasa nel 2015, con una camera sensibile anche all'infrarosso. Mentre K2-18b transitava davanti alla sua stella, tra il 2016 e il 2017, i ricercatori dell'Università di Londra, guidati da Giovanna Tinetti, hanno studiano come si alterava la luce della stella all'interno dell'atmosfera del pianeta e successivamente catalogato gli elementi che la compongono. La conclusione è stata incredibile: il 50 % dell'atmosfera è rappresentato da vapore acqueo.

Non si tratta del primo pianeta in grado di ospitare l'acqua: di recente (soprattutto nell'ultimo decennio) sono stati individuati altri pianeti in grado di contenere acqua (seppur in piccole quantità). Ovviamente la sola presenza di acqua non è in grado di dirci se questo pianeta sia in grado di ospitare la vita: per questo secondo passo saranno necessarie ulteriori ricerche.