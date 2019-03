SCONQUASSO meteorologico nella seconda decade di marzo?

Premessa: la situazione inerente alla seconda decade di marzo è ancora in fase di studio. Tuttavia ci sono buone possibilità che il tempo possa giocare un brutto scherzo ai paesi dell'Europa centrale e settentrionale.

La natura non fa sconti e non conosce giusti mezzi, prediligendo spesso scenari estremi; di conseguenza, dopo un mese di febbraio da maniche corte, marzo potrebbe presentare il conto se tutti i tasselli si incastrassero a dovere.

La distanza previsionale è ancora impervia , ma certi scenari previsti meritano sicuramente la nostra attenzione.

Ecco la situazione prevista dal modello americano parallelo per martedi 12 marzo; la situazione è praticamente opposta rispetto a quella presente 10 giorni fa a scala europea.

Partendo da ovest, si nota un'alta pressione azzorriana abbastanza "pavoneggiata"; le sue velleità di conquista verso nord (freccia rossa) finirebbero per agevolare la discesa di un nucleo molto freddo ed instabile di matrice artica (freccia blu) che potrebbe insediarsi sul nostro continente nella giornata medesima.

Al suo interno si notano diverse perturbazioni a carattere freddo che potrebbero mettere sotto torchio anche l'Italia, specie i settori centro-settentriolnali del nostro Paese.

Al momento è davvero presto per entrare nei dettagli sulla possibile fenomenologia connessa a questa situazione. Quello che sembra possibile è l'avvio di un periodo molto instabile e freddo che potrebbe coinvolgere l'Europa e in parte anche l'Italia nel lasso temporale in parola.

Nei prossimi giorni vedremo se confermare o smentire questa evoluzione; nel frattempo restate sempre sintonizzati su MeteoLive.

