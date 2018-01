Scirocco caldo sferza l'Italia: notevole minima di +10.4Â°C a Milano. Mite ovunque

Incredibili le minime della notte. Ondata di "caldo" anomalo per il periodo. Oltre 10°C stanotte a Milano, evento notevole!

Meteo/ La vasta perturbazione nord atlantica letteralmente piantatasi nel Mediterraneo centro-occidentale, ha dato origine ad vasto flusso di aria molto mite per il periodo che dal nord Africa si è diretto sull'Italia, attraversandola in ogni suo settore. Questo flusso mite va ad alimentare le ingenti nevicate sulle Alpi nord-occidentali che stanno provocando numerosi danni e disagi.

Da nord a sud le temperature sono aumentate sensibilmente, soprattutto al centro-sud dove da due giorni si registrano valori massimi superiori ai 20°C. Ma se per il sud tutto questo potrebbe "sembrare" quantomeno normale (anche se a conti fatti non lo è) per il nord siamo già nell'eccezionalità.



Questa notte è stata registrata la notevole temperatura minima su Milano di ben 10.4 °C. Ma la stessa situazione la riscontriamo anche in molte altre città : addirittura 14.3°C la minima di Trieste, valori tra 10 e 13 °C tra bassa Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Notte mite su tutta la nostra penisola (naturalmente parlando di pianure e colline) :



Genova +12.5°C, Roma +15.7°C, Ancona +12°C, Perugia +11.7°C, Bari +15.2°C, Lecce +14.8°C, Napoli +16.3°C, Potenza +7°C, Catanzaro +15°C, Reggio Calabria +15°C, Messina +16.3°C, Palermo +16.4°C, Catania +16°C, Barcellona Pozzo di Gotto +18.2°C.

Questo flusso di aria mite proveniente dal nord Africa continuerà a sferzare l'Italia almeno sino a domani mattina, quando la perturbazione si muoverà, finalmente, verso est abbandonando le regioni del nord-ovest dove piove e nevica in maniera incessante da giorni. Le temperature da domani pomeriggio torneranno gradualmente nella norma grazie all'ingresso dia ria più fresca dai quadranti occidentali.