Scatta l'ora della NEVE su alcune zone del nord, importante maltempo giovedì e venerdì al centro ed al sud

Sono momenti concitati quelli che si respirano in queste ore sul nostro Paese: l'anticiclone delle Azzorre si allontana nel pieno dell'oceano Atlantico, abbandonando l'Europa in una condizione di forte instabilità in chiave invernale. Già in queste ore troviamo una vistosa circolazione di bassa pressione governare il tempo delle regioni centrali e meridionali, la propaggine più esterna di questa ampia frangia nuvolosa raggiunge il nord-est Italia e provoca nevicate sino in pianura lungo la costa romagnola, imbiancata anche la famosa località balneare di Rimini.



Questa prima situazione di maltempo è prevista risolversi in tempi abbastanza stretti ma per il nostro Paese non ci sarà respiro; osservando infatti le immagini satellitari di queste ultime ore, possiamo notare un profondo vortice di bassa pressione che si porta di gran carriera dall'Inghilterra e dal nord della Francia verso il bacino centro-occidentale del Mediterraneo.



Trattasi di aria fredda polare-marittima, un piccolo pezzo di Vortice Polare che domani mattina troverà una via di fuga attraverso la valle del Rodano, dando luogo allo sviluppo di una intensa depressione da contrasto sui nostri mari.

La fase più intensa di maltempo sarà quindi affidata a questo impulso che darà vita ad una profonda circolazione di bassa pressione con perno sul bacino centrale del Mediterraneo. Nella giornata di domani, mercoledì 23, ne verranno interessate soprattutto alcune zone del nord (circa il 30% del territorio), con nevicate probabili sino in pianura (vedi mappa).



Giovedì e venerdì forte maltempo al centro ed al sud, Sardegna inclusa. Saranno possibili forti temporali ed intensa ventilazione, con raffiche previste in mare aperto sfiorare i 100Km/h sul medio e basso Tirreno. Le temperature previste ancora piuttosto fredde al nord, più miti al centro e soprattutto al sud.



Nel prossimo futuro appare probabile il proseguimento di una fase atmosferica caratterizzata da tempo instabile. Condizioni di freddo moderato continueranno a farsi sentire sulle regioni italiane settentrionali, dove potrebbero ancora manifestarsi delle nevicate a bassa quota.



