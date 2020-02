Scandinavia: aurora boreale mozzafiato su Finlandia e Norvegia, le immagini

Le striature in costante movimento, condite da fasci viola e bianchi, hanno regalato uno spettacolo indimenticabile. Il fenomeno è causato dall’interazione di particelle cariche elettricamente di origine solare (che giungono sulla Terra durante le eruzioni solari) con la ionosfera terrestre: tali particelle eccitano gli atomi dell’atmosfera che diseccitandosi in seguito emettono luce di varie lunghezze d’onda. A causa della geometria del campo magnetico terrestre le aurore sono visibili in due ristrette fasce attorno ai poli magnetici della terra, dette ovali aurorali.