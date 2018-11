SCAND + : che cos'è e quali effetti produce sulla nostra Penisola?

SCAND +: ovvero una circolazione sinottica che prevede i massimi anticiclonici sulla Scandinavia.

Quando è presente lo SCAND + (positivo), sull'Italia il tempo risulta in genere instabile e più freddo, con precipitazioni (anche nevose in inverno) assai probabili. Il freddo viene prelevato dall'est europeo e scorre sul bordo meridionale dell'anticiclone stesso con correnti da est nei bassi strati, con possibili nevicate a bassa quota sul versante adriatico della Penisola.

La combinazione di retrogressioni fredde da est ed entrata bassa di fronti atlantici può essere quindi una delle possibili conseguenze dello SCAND +.

Le cose, tuttavia, non sono così semplici. In tutto questo meccanismo apparentemente produttivo in fatto di fenomeni per la nostra Penisola, c'è sempre da tener conto della variabile "subtropicale".

L'alta pressione può presentare un massimo sulla Scandinavia, ma mantenere un collegamento con il quartier generale delle alte pressioni, ovvero con il tropico. Con un massimo pressorio in sede scandinava e un collegamento forte con l'anticiclone subtropicale, l'Italia in genere vive un lungo periodo di stabilità, con temperature superiori alla norma e assenza di pioggia.

In questo caso si ha anche il blocco completo della circolazione atlantica e se il "cordone ombelicale" tra i due anticicloni non si spezza, spesso occorrono settimane per smantellare tutta l'impalcatura altopressoria.

Insomma, l'alta pressione sulla Scandinavia è spesso sinonimo di tempo instabile e freddo dalle nostre parti...ma con le dovute eccezioni...