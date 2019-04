Sbalzi di temperatura: dal CALDO al FREDDO su alcune regioni nei prossimi giorni; vediamo dove...

Abiti al nord e ti sei già abituato ad avere 20° nelle ore centrali della giornata? Beh, nell'arco delle prossime 36-48 ore cambierà tutto.

Abbiamo già parlato del ritorno della pioggia al nord e al centro, unitamente alla neve in montagna a metà di questa settimana; tuttavia, anche l'andamento termico merita menzione in quanto alcune zone passeranno da un clima molto mite a quasi freddo.

La prima mappa mostra gli scostamenti dalla media che si avranno nel primo pomeriggio odierno in Italia:

Come si può notare dalla mappa, la situazione non è molto diversa rispetto al fine settimana appena trascorso. Al nord sono presenti esuberi dalla media compresi tra i 5 e gli 8°; al centro tra i 2 e i 4°, mentre al sud si va dai 4° sopramedia della Campania fino a 1° sottomedia della Sicilia, regione che non ha mai risentito del caldo in eccesso.

Ecco invece come si modificherà il quadro termico nel pomeriggio di giovedi 4 aprile in Italia:

Alcune zone del settentrione, specie il nord-ovest, finiranno sottomedia in maniera anche consistente, tra i 4 e i 7°; anche le regioni tirreniche e la Sardegna faranno registrare scarti termici negativi rispetto alla media, fino a 5° in meno sull'alta Toscana.

L'effetto favonico delle correnti da sud-ovest farà invece lievitare un po' i termometri sui settori orientali e in Adriatico, dove il calo termico potrebbe arrivare solo successivamente.