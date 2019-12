Santa LUCIA con la NEVE al nord? Tutte le ultimissime!

Ci fosse tanto freddo e arrivasse una perturbazione con le correnti giuste non avremmo difficoltà ad annunciare la neve sul catino padano con generosità per venerdì 13, sarebbe un bel regalo anche per i tanti bambini che proprio in questo giorno ricevono (in anticipo) i regali di Natale, come avviene ad esempio nella bergamasca.





Invece è tutto maledettamente complicato nel 2019: le perturbazioni entrano con fatica in inverno, le correnti sono "storte", ci sono due fronti che si tamponano, temperature al limite, zone in ombra pluviometrica, l'ostacolo delle Alpi, un flusso perturbato atlantico leggermente troppo alto di latitudine. Da qui le difficoltà dei previsori nell'inquadrare l'evoluzione esatta.



Quale sarà comunque quella più probabile? Tutto dipenderà dall'esito del passaggio del fronte di giovedì 12, un impulso velocissimo che potrebbe portare qualche breve nevicata tra est Lombardia, pianura veneta, friulana, emiliana e Trentino Alto Adige, ma anche disturbare quella pellicola di freddo che si sta costituendo in queste ore grazie al Foehn secco che vi sta soffiando.



Un simile disturbo, sommato poi alla presenza di nuvolosità notturna, di aria che tenderebbe alla saturazione, potrebbe essere fatale per attribuire all'episodio di venerdì un significato più importante rispetto ad una modesta spruzzata, girata poi in acqua con il passare delle ore.



C'è infine da considerare che l'ansa depressionaria attesa nella notte su venerdì, è vista solo da due modelli su tre, mentre l'europeo la snobba, riducendo cosi anche la portata della fenomenologia, specie ad ovest. Il modello americano però snobba il fronte di giovedì e crede nella neve di venerdì su diversi tratti di pianura, dapprima sul settore dell'ovest Lombardia, poi su Valle d'Aosta, alto Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, anche se vede un passaggio a pioggia proprio sul nord-est nel corso della giornata, perché secondo lui lì l'aria sarà già satura e le temperature aumenteranno di 1-2°C.

Eccole le mappe allora, riferite all'intervallo di tempo 7-10 e 10-13:



La corrente portante troppo da OVEST potrebbe relegare i fenomeni nevosi alle sole zone dell'alta pianura dal Piemonte all'alto Friuli, tagliando fuori la media pianura ad ovest, la bassa ad est e tutta l'Emilia-Romagna (che riceverebbe libeccio mite), come si vede ad esempio in questa nostra mappa che prevede gli accumuli nevosi dalle 00 alle 12 di venerdì 13: nevicherebbe comunque bene sulle Alpi!

Dunque chi ha ragione? Serviranno almeno altre 24 ore per chiarire l'esatta distribuzione di fronti, precipitazioni e per stabilire l'andamento termico. Seguiteci!