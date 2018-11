Salento: tornado EF2 tra Taurisano e Ugento, gravi danni. Auto ribaltate e muri abbattuti [IMMAGINI]

se leggi questo messaggio allora il tuo browser non supporta il video in formato mp4/html5

A distanza di 24 ore dal grave evento meteorologico verificatosi nel Salento meridionale, tra Taurisano e Ugento, continuano ad arrivare immagini e video davvero impressionanti. Il tornado che ha percorso alcune centinaia di metri nel leccese ha scatenato panico e causato danni importanti non solo nelle campagne ma anche a diverse strutture ed abitazioni, come raramente si osserva da queste parti.

La giornata di ieri, mercoledì 20 novembre, potrebbe entrare senza problemi nei record visto che abbiamo assistito alla formazione di tre distinti tornado al sud Italia : uno nel leccese, uno, ma le nuove immagini che ci giungono oggi ci permettono di classificare definitivamente il fenomeno vorticoso abbattutosi tra Taurisano e Ugento. Il tornado ha percorso alcune centinaia di metri causando, sulla sua strada, ingenti danni a campagne e abitazioni : tetti scoperchiati, alberi abbattuti e sradicati, finestre in frantumi, muri in mattoni abbattuti, capannoni abbattuti, statue abbattute e addirittura alcune automobili scaraventate via dai venti fortissimi del tornado. Un'automobile è stata spazzata via ed è finita su alcuni alberi.

A giudicare dai danni causati possiamo affermare che si sia trattato di un tornado EF2 sulla scala Fujita (che va da EF1 a EF5) che pare abbia sviluppato venti compresi tra i 180 e i 250 km/h.