SABATO una perturbazione lambirà l'Italia. Chi colpirà? Ecco le MAPPE...

L'alta pressione farà ancora buona guardia del Mediterraneo e l'Italia durante il prossimo fine settimana.

Tuttavia, una perturbazione in transito sull'Europa centrale avrà qualche riflesso anche da noi, soprattutto lungo le Alpi e su parte del nord-est.

La prima mappa mostra la situazione prevista in Italia per le 8 di sabato 22 settembre.

Tra la Sardegna e la Sicilia sarà ancora presente qualche residuo temporalesco, ma in via di attenuazione. Locali temporali lambiranno le Alpi e il Golfo di Trieste, mentre in Liguria aumenteranno le nubi basse con qualche piovasco sul mare. Altrove tempo soleggiato.

Alle ore 14 della giornata medesima (seconda mappa), qualche temporale più tenace potrebbe impegnare il settore alpino centro-orientale (alto Veneto, Trentino e Friuli).

Qualche piovasco sarà presente anche tra Val d'Aosta, alto Piemonte e Liguria; per il resto condizioni di bel tempo fatta eccezione per qualche temporale sulla Sicilia.

Alle ore 20 (terza mappa) temporali saranno possibili tra alto Piemonte, alta Lombardia, alto Veneto e Friuli. Piovaschi sparsi stante un richiamo di correnti da sud-ovest impegneranno la Liguria, la Toscana e parte del settore interno centrale.

Qualche temporale si farà vedere anche sulla Sicilia e sul settore sud-orientale della Sardegna, per il resto il tempo sarà stabile, soleggiato e anche piuttosto caldo.

