Sabato TEMPORALI al NORD e nelle zone interne del CENTRO, CALDO al SUD

Un'Italia divisa in due dal punto di vista atmosferico in questo primo sabato dell'estate astronomica. Al nord e nelle zone interne del centro andranno in scena molti temporali, mentre al meridione, specie sulla Sicilia, avremo un gran caldo, con il rischio di sforare i 40° su alcune zone.

Ecco le precipitazioni che cadranno in Italia nell'arco di tutta la giornata prefestiva:

Dicevamo dei TEMPORALI che impegneranno per gran parte della giornata le regioni settentrionali, ad eccezione delle coste liguri e forse dell'alto Adriatico. Non si tratterà di fenomeni continui, bensì alternati a pause soleggiate in perfetto stile estivo.

Alcuni temporali potrebbero propagarsi nel pomeriggio alle zone interne della Toscana, alle Marche e l'Umbria con qualche sconfinamento verso il medio versante adriatico. Sul restante centro tempo asciutto e in larga parte soleggiato specie sulla Sardegna.

Al sud bel tempo deciso e gran caldo specie in Sicilia. Ecco il quadro delle temperature alle ore 14 di sabato 22 giugno:

Attenzione alla Sicilia orientale dove il termometro potrebbe raggiungere i 40-41°; 34-36° nelle aree interne peninsulari e 33° in Sardegna.

