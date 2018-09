Sabato primo settembre, l'arrivo dell'autunno meteorologico

Sabato primo settembre, l'esordio ufficiale dell'autunno meteorologico si presenta sotto l'influenza di una circolazione instabile e fresca che riporta temporali ed una riduzione delle temperature su quasi tutta l'Italia. Sembra fatto apposta! Come ben sappiamo, l'autunno astronomico coincide in realtà con l'Equinozio che quest'anno sarà il 23 settembre.



Molto spesso si sente parlare di autunno meteorologico, una data convenzionalmente istituita al primo giorno di settembre, in questo periodo dell'anno infatti, pur nella intrinseca imprevedibilità dell'atmosfera, la circolazione sul nostro emisfero tende a sviluppare le prime trasformazioni che ci conducono verso la stagione autunnale vera e propria.



Le elevate latitudini iniziano a raffreddarsi ben prima dell'Equinozio di autunno ma anche gli anticicloni nella fascia delle medie latitudini, spesso non sono più in grado di riportare temperature roventi su larga scala, così come possiamo osservare nel trimestre estivo. Iniziano ad essere mossi i primi passi verso la stagione autunnale.



Molto spesso anche nel passato, settembre in alcuni periodi, è stato caratterizzato comunque da condizioni di tempo stabile con caldo moderato e giornate gradevoli; veniva chiamata l'estate settembrina ed aveva una durata di 5-10 giorni, precedendo le cosiddette "tempeste equinoziali" che arrivavano solitamente nella terza decade di settembre.



Sarà così anche quest'anno?