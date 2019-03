Sabato 23 marzo 2019: oggi festeggiamo la Giornata Mondiale della Meteorologia

"Sunspots" nella superficie della nostra stella.

Si celebra oggi, sabato 23 marzo, la Giornata Mondiale della Meteorologia. Questa ricorrenza entrò a far parte del nostro calendario a partire dal 1950, una data importante che segnò la nascita della Convenzione Intergovernativa dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO). La finalità è quella di promuovere ricerca, cooperazione tra i paesi e scambio di informazioni per la sicurezza, il benessere della popolazione e la qualità dell'ambiente in cui viviamo. Ogni anno la Giornata Mondiale viene dedicata ad un tema particolare correlato alla meteorologia, per l'anno 2019 l'attenzione è rivolta al Sole ed alla sua attività.

Il Sole è il motore del tempo meteorologico, ad esso dobbiamo il funzionamento dell'atmosfera, delle circolazioni d'aria e d'acqua che governano i tratti salienti del clima della Terra.



In quale modo il Sole influenza il clima del nostro pianeta?



Oggi sappiamo che il Sole con i suoi cicli di attività è da sempre responsabile delle lente variazioni del clima. Tuttavia il veloce riscaldamento della temperatura che si sta manifestando in questi ultimi decenni, rimane da attribuire in una modifica nella composizione della nostra atmosfera da parte dell'attività antropica e più nello specifico nell'aumento di concentrazione dei cosiddetti gas serra.

Schema di funzionamento dell'effetto serra:

Questo determina una modifica nella risposta del pianeta alla radiazione solare. Le radiazioni infrarosse vengono disperse in atmosfera con più difficoltà e questo provoca un aumento della temperatura nella troposfera.



A che punto siamo con la previsione del tempo?