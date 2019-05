Russia: violento temporale su Mosca, frutto del caldo anomalo

Se in Italia stiamo vivendo condizioni meteorologiche più invernali/autunnali che primaverili, dall'altra parte dell'Europa la situazione è un tantino diversa : la presenza di masse d'aria fredde per il periodo situate all'interno del Mediterraneo e sull'Europa centrale innescano, per forza di cose, richiami d'aria più calda verso l'Europa orientale sin verso latitudini sub-polari.

Ecco spiegate le notevoli differenze termiche tra l'Italia, dove la primavera sta faticando non poco, e la Russia dove praticamente è arrivata in anticipo l'estate! Per essere più chiari possiamo fare un piccolo confronto tra le temperature rilevate in libera atmosfera a circa 1500 metri di altitudine : sull'Italia troviamo valori tra +3 e +7°C, mentre sulla Russia europea troviamo valori tra +15 e +20°C! La capitale russa, Mosca, ha raggiunto negli ultimi giorni temperature eccezionalmente alte, superando addirittura i 25°C!

