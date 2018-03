Rovesci di NEVE al nord nella notte su mercoledÃ¬: dove e perchÃ©...

Il freddo pellicolare, cioè quello presente soprattutto nei bassi strati, può determinare clamorose sorprese, che nemmeno i modelli ad area limitata riescono ad inquadrare in modo preciso.



Nella fattispecie si prevedono per la prossima notte sul settentrione venti orientali nei bassi strati ancora piuttosto freddi ed umidi, sostituiti bruscamente su alcuni settori dell'alto Piemonte e dell'alta Lombardia dal vento da nord secco ma altrettanto freddo.



Alla media quota però, già a partire dagli 800-1000m il vento risulterà ancora prevalentemente orientale o addirittura sud orientale, risultando dunque ancora umido.



In quota a 5500m transiterà un nocciolo di aria fredda che esalterà l'instabilità e caratterizzato da temperature prossime ai -32°C.



Da tutte queste convergenze andranno ad originarsi nuclei di vorticità non trascurabili, che potrebbero determinare rovesci anche a carattere nevoso, pur con temperature superiori allo zero in pianura, ma che si abbasseranno notevolmente sia per la presenza di freddo pellicolare indotto dalla ventilazione, sia a causa del rovesciamento al suolo dell'aria fredda in seno alle precipitazioni.



La precipitazione nei momenti più intensi risulterà sottoforma di neve anche in pianura, altrimenti si presenterà con caratteristiche di neve mista a pioggia. Non esclusa anche un po' di grandine.



I rovesci risulteranno più probabili tra Piemonte e Lombardia occidentale, ma potranno colpire in una prima fase anche il Veneto e, per effetto stau, l'Appennino emiliano.



Nella notte e all'alba di mercoledì poi le nevicate si concentreranno sul Cuneese, per poi attenuarsi del tutto. Un episodio interessante da seguire soprattutto dal punto di vista didattico.