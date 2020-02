Ritornano le correnti temperate oceaniche, ecco le prospettive per il futuro

Le correnti temperate provenienti dall'oceano Atlantico, tornano ad influenzare la circolazione atmosferica europea, facendo concludere frettolosamente il breve episodio di freddo che abbiamo sperimentato negli ultimi due giorni. L'inverno del 2020 probabilmente passerà alla storia come uno dei più avari di freddo e di neve della storia recente, non solo in Italia ma anche in Europa. La circolazione infatti, è stata quasi interamente governata dalle correnti atlantiche inserite in un contesto zonale piuttosto attivo. Le ondulazioni della corrente a getto si manifestano raramente e vengono favoriti i flussi rettilinei prevalentemente lungo i paralleli, le grandi depressioni restano confinate alle latitudini settentrionali, mentre le circolazioni anticicloniche interessano le latitudini mediterranee, negando l'inverno anche all'Italia. Ecco la previsione del modello americano riferita a domenica 9 febbraio, nella quale possiamo osservare la nuova presa di posizione delle correnti occidentali nei confronti dell'Europa:

Lo sviluppo successivo degli eventi, nella seconda decade di febbraio, porta poche novità di rilievo; la circolazione continuerà a rimanere influenzata dalle correnti occidentali, anche se appare possibile una maggiore ondulazione dei venti a media ed alta quota, con lo sviluppo di qualche saccatura maggiormente protesa verso il Mediterraneo. Non stiamo quindi parlando di vero e proprio freddo, quanto piuttosto di pioggia e di qualche nevicata sulle Alpi nel periodo compreso tra il 10 ed il 15 di febbraio, in un contesto sicuramente più fresco rispetto alle ultime settimane ma comunque non freddo. Venerdì 14 febbraio, una possibile linea di tendenza calcolata dal modello americano , circolazioni di venti nord-occidentali più attivi nei confronti d'Europa: