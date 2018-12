Risveglio gelido a Ravenna: la citta' avvolta dalla bellissima galaverna

Risveglio gelido a Ravenna - Questa mattina molte città del Nord Italia si sono svegliate con temperature sotto zero e gelate diffuse. Tuttavia, a Ravenna, intense formazioni di galaverna hanno ricoperto gran parte della città regalando uno spettacolo mozzafiato.

La galaverna è un particolare fenomeno atmosferico che solitamente interessa le quote medio alte, ma le particolari condizioni atmosferiche che si sono verificate nella notte, hanno permesso lo sviluppo di tale fenomeno

meteorologico anche a quote più basse. Volendo analizzare il tutto in maniera più tecnica, possiamo dire che la galaverna si forma quando la temperatura esterna risulta al di sotto dello zero e la zona presa in esame viene coperta da una formazione nebbiosa. Le minuscole goccioline che formano la nebbia si mantengono allo stato liquido anche se la temperatura dell’'aria risulta negativa. Quando queste goccioline vengono a contatto con i rami degli alberi e delle superfici che presentano anch’'essi temperatura negativa, si ha il loro congelamento.

Lo spettacolare risultato è ben visibile nelle foto mostrate sotto. Foto di Federico Liverani.