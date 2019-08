Riscossa dell'anticiclone africano, poi un calo termico dalla prossima settimana

Una forte ondata di caldo sta interessando il nostro Paese proprio a partire da queste ore. Si tratta della terza ondata di grande caldo relativa all'estate 2019. Le regioni maggiormente colpite saranno ancora quelle centrali e meridionali, laddove la previsione dei modelli riferita al weekend, mette in mostra l'asse di risalita anticiclonica sbilanciato verso il bacino centro-orientale del Mediterraneo. Il nuovo anticiclone presenta quindi caratteristiche molto diverse rispetto alle due grandi ondate di caldo che hanno caratterizzato alcune fasi atmosferiche relative a giugno e luglio. L'Europa occidentale rimane esclusa dal grande caldo, anzi troveremo qui una circolazione tendenzialmente depressionaria, accompagnata da temperature assai più fresche sui paesi dell'Europa centrale, sull'Inghilterra e sulla Francia. La grande novità che emerge questa sera dai modelli previsionali, è l'entrata in scena dell'anticiclone delle azzorre, bene testimoniato anche dal rialzo dell'indice NAO (North Atlantic Oscillation) che passa di segno positivo, indicando per l'appunto un aumento aumento nell'intensità dei venti occidentali alle latitudini più alte:

Rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre significa per noi una certa riduzione del quadro termico generale che viene preventivata dai modelli nelle medie e nelle lunghe distanze temporali. A beneficiare di una prima, modesta riduzione delle temperature, saranno probabilmente le regioni settentrionali già con l'inizio della prossima settimana. In questo caso l'anticiclone delle Azzorre svolgerà una doppia funzione; se infatti da un lato spingerà le masse d'aria africane verso est, dall'altro impedirà lo sviluppo di una nuova saccatura sull'Europa occidentale che avrebbe potuto prolungare l'ondata di caldo sul nostro Paese per molto più tempo. Verrà invece promossa una circolazione più fresca con qualche episodio di instabilità sulle regioni orientali. Ecco la previsione del modello americano riferita al giorno di Ferragosto:

In linea generale dalla seconda metà del mese sembra comunque essere confermato un generale ricambio d'aria per il nostro Paese, un ricambio che questa volta potrebbe risultare più graduale senza essere accompagnato da fenomeni temporaleschi di forte intensità come quelli che abbiamo sperimentato recentemente.