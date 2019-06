Rischio temporali al nord dalla seconda metà della settimana, soleggiato altrove

Nei prossimi giorni, viene confermato ormai da tutti i modelli il consolidamento di una figura di alta pressione sul bacino centro-orientale del Mediterraneo. Questo anticiclone porterà un rialzo della temperatura che, col passare dei giorni, si farà sentire anche sulle regioni del centro e del sud, sino a questo momento escluse dall' aumento termico più significativo. Volgendo lo sguardo su più ampia scala europea, potremo osservare la presenza di una figura di bassa pressione sull'Europa occidentale, la quale funzionerà un po' da catalizzatore nei confronti della risalita calda subtropicale prevista sul Mediterraneo. Questa risalita d'aria calda sarà in grado di stabilire un nuovo assetto termico estivo in modo permanente ; da questo punto in avanti, almeno sino al prossimo settembre, il tempo sul nostro Paese avrà caratteristiche estive, anche qualora dovessero esservi episodi di tempo instabile. Ecco la previsione del modello europeo riferita a venerdì 7 giugno, nella quale possiamo osservare l'anticiclone ricoprire gran parte delle nostre regioni:

Ritorneranno i temporali al nord?

La figura di bassa pressione in arrivo sull'Europa occidentale, riscontrerà grosse difficoltà nella sua avanzata verso est; un coinvolgimento del nostro Paese risulterà pertanto marginale e limitato alle regioni italiane settentrionali. I modelli devono ancora inquadrare correttamente quanto sarà importante il contributo instabile portato da questa circolazione prevista entrare in gioco dalla seconda metà della settimana. Al momento una delle giornate più instabili potrebbe risultare quella di giovedì 6 giugno, mentre venerdì 7 e sabato 8 potrebbero risultare più tranquille, anche se regioni come Piemonte, alta Lombardia e Valle d'Aosta, resteranno a rischio temporali per tutto il periodo menzionato. potranno essere coinvolte anche le zone di pianura settentrionali. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello europeo per giovedì 6 giugno: