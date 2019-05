Rischio di temporali GRANDINIGENI nelle prossime ore?

La corrente in quota settentrionale secca al nord, l'aria umida ancora presente nei bassi strati e una goccia fredda in quota localizzata sulle regioni centrali, il generoso riscaldamento diurno. Tutti elementi che fanno riflettere e farci ipotizzare il rischio di un temporale.

Dove? In questi casi caratterizzati da correnti mediamente nord-occidentali il temporale si sviluppa dalla Brianza verso est in Lombardia, su gran parte dell'Emilia, sul Triveneto e gran parte delle zone interne del centro.



Ci potranno essere grandinate? Si, perché la formazione di cumulonembi in aria relativamente secca può originare turbolenze anche rilevanti in seno alla nube temporalesca, che fanno rimbalzare al loro interno i chicchi di grandine portandone all'ingrossamento e infine alla caduta verso il suolo, anche sotto forma di rovesci di sola grandine.

Dunque dalle 17 in poi e sino alle 22 tutte le zone citate, dalla Brianza verso est, con Milano al limite, e poi tutte le zone interne del centro dalla Toscana, all'Umbria, alle Marche, all'alto Lazio e al nord dell'Abruzzo, potranno sperimentare temporali, specie le vallate interne appenniniche, con crollo di almeno 7-8°C repentino delle temperature.



Attenzione dunque alla guida, soprattutto lungo la A4 tra Milano e Vicenza, l'area a maggior rischio di temporali anche secondo alcuni indici temporaleschi che abbiamo appena analizzato in redazione. Qui qualche esempio di città potenzialmente coinvolta dai fenomeni:

