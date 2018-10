Rischio alluvione in Calabria, superati i 300 mm - si teme un disastro

Vasto temporale V-shaped sulla Calabria, si teme un disastro. Superati i 300 mm di pioggia.

Come previsto il maltempo si sta accanendo sul sud Italia e proprio in queste ore su Sicilia e Calabria. Un vasto temporale V-shaped si è formato lungo tutta la Calabria ed è letteralmente immobile, continuamente alimentato dalle correnti di scirocco che giungono dal mar Ionio cariche di umidità e aria calda (tutta energia per il temporale).

Il vasto temporale si sta accanendo in maniera davvero esasperante sulla Calabria da oltre 3 ore e non accenna assolutamente a spostarsi : il V-shaped sta scaricando enormi quantità di pioggia soprattutto a ridosso dei rilievi dove agisce il fenomeno dello "stau" (accrescimento delle nubi e intensificazione delle piogge).



I quantitativi di pioggia caduti nelle ultime ore sono davvero spaventosi : si registrano accumuli di pioggia diffusamente superiori ai 100 mm tra cosentino meridionale, crotonese, vibonese e catanzarese, in particolare spiccano i 300 mm caduti su Cenadi (CZ) e in continuo drastico aumento.



Altri accumuli significativi : San Nicola da Crissa (VV) 160 mm, Chiaravalle (CZ) 120 mm, Filadelfia (VV) 151 mm, Cortale (CZ) 154 mm, Licciardi (CZ) 125 mm, Nicastro Bella (CZ) 115 mm, Marina Punta Alice (KR) 110 mm, Serra San Bruno (VV) 100 mm, Santa Cristina d'Aspromonte (RC) 190 mm.

Insomma parliamo di accumuli di pioggia spaventosi considerando che sono caduti in poche ore, segno della violenza inaudita del temporale che sta sovrastando la Calabria. Migliaia i fulmini caduti su gran parte della regione. Cancellati tutti i voli da Lamezia Terme e dirottati quelli in arrivo.



L'allarme alluvioni è altissimo e lo sarà per tutta la giornata di domani specie a ridosso di fiumi, canali e rilievi. Di questo passo non sono esclusi quantitativi di pioggia superiori addirittura ai 500 mm entro domani. Prestare la massima attenzione alle condizioni meteorologiche avverse ed evitare di uscire di casa.