Ripetute fasi di freddo sull'Italia, vediamo perché

Aria fredda di origine artica affluisce in queste ore sull'Italia, portando una riduzione sensibile delle temperature e l'arrivo di alcuni episodi nevosi che tra domani e venerdì colpiranno soprattutto i versanti del medio e basso Adriatico. L'ondata di freddo avrà peraltro una durata piuttosto breve, coprendo essenzialmente le sole giornate di giovedì e venerdì, mentre nel prossimo fine settimana il tempo risulterà più mite specie al nord e sulla Sardegna.

Questa prima ondata di freddo costituirà tuttavia un punto di partenza per le ondate di freddo previste nel periodo successivo; a livello sinottico troveremo infatti ancora l'anticiclone delle Azzorre in una posizione tale da favorire nuovi raffreddamenti dell'aria ad opera di correnti settentrionali oppure nord-orientali.

Al momento questa circolazione sembrerebbe favorire con maggior facilità le regioni del sud e del versante Adriatico ma non possono essere esclusi nel futuro dei colpi di scena indotti dal famigerato riscaldamento stratosferico di cui tanto si parla in questo delicato scorcio di inverno. E' bene ricordare come questo primo episodio di freddo non sia ancora legato allo stratwarming in atto in stratosfera ma sia una dinamica di origine puramente troposferica.

