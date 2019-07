Rinforzo graduale dell'alta pressione estiva con temperature in salita

L'anticiclone africano tende a rinforzare, portando con sé una risalita delle temperature che nei prossimi giorni si farà sentire in maniera decisa anche sul nostro Paese. In poche parole, siamo agli esordi di una nuova fase di caldo intenso che si manifesterà a partire da domani, e ci accompagnerà per almeno una settimana o dieci giorni. Veniamo infatti a trovarci nella parte più stabile dell'intera stagione estiva ed è quindi perfettamente normale che in questo periodo dell'anno il Mediterraneo sia soggetto a fasi anticicloniche dalle caratteristiche durature. L'onda anticiclonica è prevista svilupparsi nella sua parte più attiva proprio nei primi giorni della prossima settimana. Ecco la previsione del modello americano riferita a martedì 23 luglio:

Il quadro generale delle temperature come detto sarà soggetto ad una inevitabile risalita che riguarderà sia i valori minimi che i valori massimi. Le temperature massime sono previste risalire la china fino a picchi superiori ai 35 gradi nelle zone interne del centro, con particolare riferimento che delle regioni Toscana, Lazio e Campania. Ecco la previsione del modello americano sulle temperature massime al suolo previste mercoledì 24 luglio:

Il nuovo periodo di tempo stabile testimonia una stagione ormai matura, in cui troviamo un generale rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali in grado di influenzare estese porzioni del territorio europeo. Con questo tipo di situazioni, le correnti atlantiche resteranno confinate con la loro influenza soltanto oltre il cinquantesimo grado di latitudine nord, nel breve periodo molto difficilmente riusciranno a propagarsi a latitudini inferiori. Questo rialzo delle fasce anticicloniche è facilmente intuibile dalla difficoltà con cui gli attacchi perturbati tentano continuamente di propagarsi nelle basse latitudini ma con scarsi risultati.



Nei prossimi giorni infatti, le figure depressionarie che influenzano il tempo delle latitudini settentrionali, tenteranno in più di un'occasione di varcare le porte del Mediterraneo ma tempo stabile estivo dovrebbe traghettarci tranquillamente fino al termine di luglio. Ecco le anomalie di temperatura previste sull'Italia venerdì 26 luglio: