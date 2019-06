Rinforzo dell'alta pressione sull'Europa ma con qualche riserva per il futuro

Il tempo previsto nei prossimi giorni, sarà caratterizzato da un graduale rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo. Il rialzo fisiologico delle fasce anticicloniche, porterà un miglioramento del tempo anche sui settori centrali ed occidentali d'Europa, località a lungo bersagliate dal maltempo delle ultime settimane. Sotto un certo punto di vista possiamo quindi affermare che la vera estate, quella in grado di portare lunghe sequenze di giornate soleggiate e calde, abbia inizio proprio adesso, all'esordio della seconda decade di giugno.

Ad essere sinceri, un ultimo colpo di coda dell'instabilità è previsto al nord nella giornata di sabato, ne saranno interessate soprattutto le regioni di nord-ovest, dove i modelli prevedono il passaggio di un ultimo cavo d'onda accompagnato da aria un po' più fresca in quota. Ecco la previsione sulla probabilità della pioggia calcolata dal modello americano per sabato 15:

A partire da domenica 16, ed ancor più nei giorni della prossima settimana, il tempo previsto sull'Italia sarà destinato a subire l'influenza stabilizzante portata dall'alta pressione prevista in ulteriore rinforzo in sede mediterranea. A quel punto il rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali potrà dirsi realtà. Una previsione del modello europeo ancora riferita alle prime ore di domenica 16 giugno, nella quale possiamo osservare una vistosa onda anticiclonica interessare le regioni del centro-sud:

Quanto potrà durare questa fase di stabilità estiva?