Rinforzo dell'alta pressione, poi nuovamente instabilità?

L'alta pressione tende a rinforzare sull'Europa e viene accompagnata da condizioni di tempo più stabile, con un generale rialzo delle temperature. L'aria mite in arrivo dall'oceano, pone la parola fine alla breve parentesi di tempo più freddo che ha interessato il nostro continente in questo esordio di dicembre. Un'irruzione fredda che ha portato i primi valori sotto lo zero su parecchie località pianeggianti del centro e dell'est Europa ma che adesso deve confrontarsi con un nuovo cambio di circolazione. Sullo stivale italiano il tempo dei prossimi giorni risulterà abbastanza tranquillo; almeno fino a domenica 8 dicembre compreso, il rinforzo dell'alta pressione garantirà alcune giornate di tempo gradevole, il vento da nord che sta sferzando da giorni le coste del medio ed alto Tirreno, verrà sostituito da ventilazione debole e le temperature subiranno un rialzo. Ecco la previsione del modello europeo riferita a sabato 7 dicembre:

Con l'arrivo della prossima settimana, un impulso di aria più instabile di origine polare-marittima, potrebbe raggiungere l'Europa centrale, portandosi a ridosso del nostro Paese, accompagnato da una veloce perturbazione che avrà maggiori effetti sul tempo dei versanti adriatici tra martedì 10 e mercoledì 11. Farà seguito una nuova rotazione del vento dai quadranti settentrionali, con un lieve calo termico. Ecco la previsione del modello europeo, riferita a martedì 10 dicembre, nella quale osserviamo questa perturbazione più fresca ma anche le grandi vorticità che ancora domineranno la circolazione atmosferica delle alte latitudini e dalla quale al momento non possiamo aspettarci nessun risvolto chiaramente invernale: