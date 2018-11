Rinforzo dell'alta pressione nel mese di dicembre ma con novità a lungo termine

Ormai trova conferma "quasi" ufficiale l'arrivo di un periodo di tempo stabile nella prima decade di dicembre, il primo mese dell'inverno cosiddetto "meteorologico". Tale rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo trae origine da un aumento nella forza e nell'intensità della corrente a getto alle latitudini più settentrionali, quale risultato di un ricompattamento del Vortice Polare alle elevate latitudini. Il nuovo anticiclone promette di portare temperature molto miti e tempo stabile nella prima settimana di dicembre ma non prima di essere stato preceduto da una veloce perturbazione in arrivo tra venerdì e sabato dall'oceano Atlantico al bacino centrale del Mediterraneo.

Sarà quindi un fine settimana parzialmente rovinato soprattutto al centro ed al sud, cioè laddove gli effetti dell'ultima perturbazione di questa lunga serie, si attarderanno per più tempo. Nel periodo successivo, come detto, anticiclone in grande spolvero, con un punto cardine in previsione sulla Penisola Iberica, laddove il valori di temperatura resteranno molto miti per gran parte del periodo preso in esame. Nella prima settimana di dicembre unabella dose di aria mite raggiungerà anche l'Italia, con temperature di tutto rispetto specie in quota.

Nel lungo termine potrebbe nuovamente ripresentarsi una rimonta anticiclonica rivolta alle latitudini settentrionali, provocata da una attenuazione nella intensità della corrente a getto. Insomma una circolazione nuovamente più ondulata che farebbe capolino sull'Europa nella seconda decade di dicembre, con risultati ancora tutti da valutare ma con un probabile raffreddamento delle lande est europee.

