Rinforzo dell'alta pressione: in arrivo tempo più stabile

Nei prossimi giorni i modelli sembrano confermare l'esordio di una fase atmosferica più stabile portata dal consolidamento di una figura d'alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale. Il nuovo anticiclone dalle caratteristiche tutt'altro che fredde, porterà con sé oltre al tempo stabile, le prime nebbie in pianura padana, dove troveremo condizioni di freddo umido. Altrove le caratteristiche del nostro anticiclone saranno pienamente manifeste, la colonnina di mercurio sempre attestata su valori molto miti sia al suolo che in quota, per molti settori del nostro Paese la cosiddetta "estate di San Martino".



La rimonta anticiclonica verrà scatenata dallo sprofondamento di una circolazione depressionaria sull'estremo lembo occidentale del continente africano (Marocco). In questo settore l'aria fredda punterà molto in basso, di risposta l'aria calda, sfruttando un canale già ben collaudato dalle correnti meridionali di questi giorni, salirà di latitudine piuttosto facilmente, costituendo linfa vitale per il nostro anticiclone.



Quanto durerà il periodo di tempo stabile?



Secondo le ultime proiezioni, questa fase atmosferica dovrebbe resistere almeno una settimana o 10 giorni, pertanto coprendo gran parte della seconda decade di novembre. Entro questo periodo si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate, nebbie sulle pianure, soleggiato anche sui rilievi con temperature ovunque molto miti.



Nel lungo periodo l'alta pressione potrebbe spingersi molto a nord di latitudine, scatenando discese d'aria più fredda verso l'est Europa, dando il via alle prime, abbozzate dinamiche invernali della stagione.



