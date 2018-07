Rinforza l'anticiclone sull'Europa occidentale, in arrivo giorni di solleone

Raggiungiamo proprio in questo periodo la fase di massima forza dell'estate mediterranea. La stagione del caldo per eccellenza si appresta a sfoderare le sue armi migliori, un lungo momento di gloria sotto la protezione di una vistosa onda di alta pressione che prenderà possesso della Penisola Iberica, la Francia, buona parte dell'Italia ed una fetta cospicua del centro Europa. A livello sinottico questa situazione poggerà radici nel rialzo delle fasce altopressorie subtropicali sino alle latitudini meridionali europee, arrivando a coprire quasi l'intera estensione del Mediterraneo. Sull'Europa occidentale l'onda anticiclonica presenterà una evidente radice subtropicale africana che contribuirà ad innalzare la colonnina di mercurio su valori assai elevati, per alcune regioni d'Europa questo potrebbe essere l'acuto dell'estate.

DOVE e QUANDO farà ovunque caldo?

Il picco più elevato di calore si farà sentire la prossima settimana sull'Iberia e la Francia meridionale. Ne verrà coinvolto anche il nostro Paese. Sull'Italia i picchi più elevati sono perevisti in Emilia Romagna e sulle zone interne del centro e del sud con picchi massimi su Toscana, Lazio, Puglia. Farà molto caldo anche sulle due isole maggiori.

L'onda di calore persisterà sul nostro continente diverse giornate, almeno da lunedì 30 luglio sino a domenica 5 agosto. È molto probabile che il caldo (intenso) possa comunque proseguire anche nel periodo successivo, sino al termine della prima decade di agosto.

