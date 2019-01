Rilancio NEVOSO del modello canadese per la prossima settimana

Il modello canadese, congiuntamente a quello europeo, ci consegna una fase di maltempo per il periodo 22-24 gennaio, che potrebbe portare anche a conseguenze nevose in pianura al nord e a quote basse sulle regioni centrali.



Il problema è che i modelli non riescono però ancora a "digerire" l'esatta ubicazione del vortice freddo previsto in sfondamento nell'area mediterranea per martedì 22. C'è chi lo vede in modo chiaro e netto posizionarsi a ridosso del nostro Paese, chi lo vede più ad ovest, chi addirittura non lo mette in evidenza più di tanto.



La media degli scenari del modello canadese invece ha le idee piuttosto chiare in proposito, ormai da giorni. Infatti segnala la tendenza ad una ciclogenesi mediterranea marcata, che potrebbe effettivamente garantire al nord del nostro Paese anche alcune nevicate in pianura.



Addirittura la corsa di controllo dell'emissione di stamane vede il vortice approfondirsi ulteriormente nella giornata di giovedì 24 e favorire la retrogressione del gelo dall'est europeo verso ovest, segnalando dunque la prima vera conseguenza dello strat warming polare in sede troposferica, cioè ai piani bassi dell'atmosfera.



L'analisi dello spread, cioè dell'affidabilità della disposizione barica prevista dall'emissione ufficiale del modello, mostra una situazione molto meno definita , cioè con margini di affidabilità molto meno sicuri di quelli sopra evidenziati.



Cosa non va? La posizione della depressione di martedì 22, che ci viene suggerita ancora suscettibile di molte variazioni nelle prossime emissioni. Per questo riteniamo sia presto avventurarsi a prevedere nevicate rilevanti. Speriamo che l'esatta ubicazione del vortice venga individuata quanto prima per fornirvi la previsione migliore.



Leggi anche sullo stesso argomento: Il MODELLO EUROPEO PASTICCIA!

http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/modello-europeo-emissione-poco-felice-questa-mattina-ecco-perch-/77116/