Riduzione delle temperature entro i primi di settembre ma l'autunno resta lontano

Nei prossimi giorni diversi temporali sono previsti interessare soprattutto le regioni meridionali, laddove sarà sufficiente la presenza di una circolazione d'aria un po' più instabile in quota, per rinnovare le condizioni favorevoli allo sviluppo di cumulonembi che potranno interessare sia alcuni tratti costieri che i rilievi montuosi. In linea generale la circolazione prevista nei prossimi giorni sarà ancora abbastanza calda e nel complesso la presenza dell'anticiclone si farà ancora sentire, regalando un'impronta termica che resterà di tipo estivo almeno sino all'esordio di settembre.

La circolazione potrebbe in parte cambiare soltanto tra martedì 3 e mercoledì 4 settembre, con l'arrivo di un impulso instabile accompagnato da aria più fresca. La portata di questo impulso viene ancora valutata con difficoltà dai modelli e sarà necessario aspettare un paio di giorni per avere una visione realistica degli eventi che si andranno a creare. Ecco l'ipotesi del modello europeo per mercoledì prossimo: