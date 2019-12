Rialzo termico nei primi giorni di gennaio poi forse un nuovo raffreddamento?

Nelle ultime ore, l'inverno ha fatto sentire la sua presenza per la prima volta anche sulle regioni del centro e del sud; i venti freddi in arrivo dai Balcani, hanno prodotto nuvolosità e precipitazioni che sono risultate nevose fino a bassa quota soprattutto sui settori del medio e basso Adriatico. Sono state imbiancate città come Potenza e Campobasso, che danno il benvenuto alla prima neve della stagione invernale 2019/2020. Negli ultimi due giorni le temperature sono scese di alcuni gradi anche lungo il versante tirrenico e sulle regioni settentrionali, allontanando almeno per qualche ora, la grande mitezza che ci ha accompagnati per gran parte del mese.

Lo sviluppo degli eventi relativo all'ultima parte di dicembre, porterà l'espansione del forte anticiclone presente sull'Europa occidentale, il quale confina le correnti oceaniche a latitudini molto alte, favorendo una caduta del getto in corrispondenza dell'Europa orientale che è in grado di spiegare la recente ondata di freddo sull'Italia. Dunque una fase di tempo più stabile e nuovamente con temperature più miti in previsione tra la notte di San Silvestro ed i primissimi giorni di gennaio 2020. A questo proposito, ecco la previsione del modello europeo riferita a mercoledì primo gennaio 2020: