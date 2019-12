Resta aperta la strada alle perturbazioni atlantiche

Il tempo previsto sull'Europa nei prossimi giorni, sarà direttamente influenzato da una complessa circolazione di bassa pressione collocata con il proprio asse sull'Europa occidentale e sull'oceano Atlantico. Sui settori centrali ed orientali europei, è prevista invece una vasta zona di alta pressione alimentata direttamente dalle masse d'aria subtropicali che raggiungeranno questi settori d'Europa in seno ad un flusso di correnti meridionali piuttosto tese. Queste correnti trasporteranno sostanzialmente due corpi nuvolosi sul nostro Paese, il primo di questi è previsto tra oggi e domani interessare soprattutto le regioni del nord per poi estendere la sua influenza anche alle regioni centrali e meridionali tirreniche, Sardegna inclusa, nella giornata di giovedì. Ecco la previsione del modello americano sulle precipitazioni nella giornata di giovedì:

La seconda perturbazione potrebbe risultare quella più importante e vigorosa, sarà sostenuta da un ramo della corrente a getto ed al suo passaggio sono previsti forti venti di tipo sud-occidentale che potrebbero portare un considerevole aumento del moto ondoso lungo i versanti tirrenici soprattutto tra venerdì e sabato prossimo. Ecco la previsione del vento calcolata dal modello americano gfs per la notte tra venerdì e sabato:

In linea generale, per tutto il periodo preso in esame, le condizioni atmosferiche sul nostro Paese risulteranno piuttosto tormentate, lungo le coste occidentali e sulle regioni del nord le schiarite saranno rare e si alterneranno a lunghi momenti di tempo nuvoloso con precipitazioni frequenti. Maggiori schiarite al sud e sul basso Adriatico. Almeno fino al giorno di Natale, le temperature risulteranno miti.