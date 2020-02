Rapida ondata di freddo e maltempo a meta' settimana

All'interno della vasta struttura anticiclonica che aleggia sull'Italia ormai da inizio 2020 riuscirà ad inserirsi una blanda e rapida perturbazione artica che avrà il compito di abbassare le temperature e riportare qualche piovasco sul centro-sud. Nulla di rilevante, ma quantomeno si tratterà di una piccolissima parvenza d'inverno a metà settimana, precisamente tra mercoledì e giovedì.

L'alta pressione sub-tropicale si muoverà momentaneamente verso la Spagna aprendo il varco sull'Italia a favore di una perturbazione nord Atlantica, ricca di freddo artico in alta quota, pronta a gettarsi tra Italia e Balcani. Qualche pioggia e calo termico in arrivo!

Le correnti più fredde settentrionali raggiungeranno la nostra penisola durante la giornata di mercoledì 19 febbraio: le temperature caleranno su tutto il centro-nord al mattino (di almeno 4-6°C) e sulle regioni del sud entro sera. L'ingresso di aria più fredda favorirà l'arrivo di rovesci sparsi su Toscana, Umbria, Marche e Lazio al mattino, mentre su Abruzzo, Molise e gran parte del sud peggiorerà tra pomeriggio e sera.

Fuori dai giochi quasi tutto il nord, eccetto isolate piogge domani (martedì 18), la Sardegna e la Sicilia. I fenomeni, tuttavia, saranno prevalentemente deboli sulle regioni coinvolte eccezion fatta per il lato adriatico tra Marche e Puglia dove potrebbe prender vita qualche locale temporale.

La neve scenderà in Appennino inizialmente oltre i 1500 metri per calare sin verso i 700-800 metri. Come detto ad inizio articolo la perturbazione sarà molto rapida e difatti il tempo migliorerà nettamente già nella giornata di giovedì.

Le temperature scenderanno ulteriormente, tanto da portarsi attorno ai 10-11°C nelle massime su tutto il centro-sud, mai cieli diverranno sereni quasi ovunque. Resisterà invece un sostenuto vento di maestrale sulle regioni meridionali e del basso Adriatico.