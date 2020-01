Questa sera occhi puntati all'insÃ¹: arriva l'eclissi penombrale di Luna

Questa sera avremo la possibilità di assistere alla prima eclissi lunare penombrale dell'anno 2020. L'evento astronomico avrà inizio attorno alle ore 18 e rappresenta il primo evento di questo tipo in una serie di altri quattro che sono previsti in tutto l'arco del 2020. Non sarà un eclissi totale bensì un'eclissi di penombra, detta anche eclissi penombrale. Questo significa che il nostro satellite non transiterà nel cono d'ombra proiettato dal nostro pianeta, bensì nel cono di penombra, determinato da un filtro parziale dei raggi solari. Quello che potrà essere visto ai nostri occhi, sarà quindi una Luna piena meno brillante del solito.

La Luna piena di gennaio, prende il nome di "Luna piena del lupo", sorgerà poco dopo le 16:40 dall'orizzonte est, incastonata nella costellazione dei Gemelli, il primo contatto con il cono di penombra proiettato dal nostro pianeta, avverrà attorno alle 18:07, mentre il culmine dell'evento è previsto attorno alle 20:10.

L'eclissi penombrale sarà perfettamente visibile da numerose regioni del nostro Paese, grazie alle condizioni di tempo stabile, prevalentemente anticiclonico. Disturbi nuvolosi potrebbero tuttavia occultare la visione della Luna sulle regioni di nord-ovest e sul medio ed alto Tirreno, dove le condizioni atmosferiche vedranno un temporaneo aumento della copertura nuvolosa.



Per chi si trovasse fuori Italia, il fenomeno può essere osservato da tutta l'Europa, con orari molto simili a quelli previsti in Italia, mentre non sarà visibile dagli Stati Uniti