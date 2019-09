Quello che non ti aspetti dal Global Warming

Secondo uno studio condotto dal team dell'Istitute of Geology and Geophysics di Pechino, in seguito pubblicato sulla rivista Nature Communications, i cambiamenti climatici e soprattutto le fasi di riscaldamento della temperatura, hanno coinciso con periodi prosperi della nostra civiltà. In particolare l'attenzione degli scienziati si è concentrata sugli 8.000 anni di storia della civiltà cinese e le scoperte in tal senso sono state davvero sorprendenti; ogni qualvolta che il clima è andato incontro ad un raffreddamento, la civiltà ha subito una riduzione, mentre quando il clima si scaldava, subentravamo periodi di prosperità.

In passato erano già stati eseguiti degli studi che collegavano la storia della Cina al clima della Terra, tuttavia i testi antichi contenevano soltanto informazioni limitate che mettessero in relazione il comportamento atmosferico e lo sviluppo delle società. Il nuovo studio è andato molto più a fondo, concentrandosi su campioni di piante e sedimenti lacustri per avere una traccia dei cambiamenti climatici in relazione ai diversi periodi della storia della Cina.

Per datare questi campioni, è stato usato il carbonio 14, in questo modo è stato possibile creare un ampio database per ottenere un indice che mettesse in relazione le variazioni di intensità dell'attività umana con i cicli climatici. Gli scienziati hanno messo in evidenza come ogni volta che si verificava un raffreddamento della temperatura, la società dell'epoca subiva dei crolli sia politici che culturali, mentre periodi di temperatura elevata coincidevano con un grande sviluppo della società.

Questo nuovo studio arriva a pochi giorni dal Summit dell'ONU sul clima, in perfetta contrapposizione con il toccante discorso pronunciato da Greta Thunberg. La giovane attivista svedese che con le sue parole ha dato via ad un vero e proprio movimento in salvaguardia del clima, nell'ultimo Summit dell'ONU con i potenti del mondo, ha affermato, "Siamo all'inizio di un'estinzione di massa" a causa dei riscaldamento globale, eppure questo nuovo studio non si allinea per niente con quanto sostenuto da Greta.