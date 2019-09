Quei tuoni soffocati del TEMPORALE MARITTIMO...

Il rombo sordo del tuono in mezzo al mare è inconfondibile.

Rispetto ai temporali terrestri, quelli marittimi hanno tuoni piu cupi, cavernosi, inquietanti. Spesso restano in mare senza raggiungere la costa, ma quando lo fanno possono determinare nubifragi di eccezionale potenza.

Questo tipo di temporale si distingue per la notevole massa d'acqua presente al suo interno. Le nubi bassissime e la forte umidità indotta dal mare fanno si che la percentuale di acqua evaporata prima della caduta al suolo sia trascurabile. In alcuni casi i temporali marittimi si presentano come veri e propri nubifragi accompagnati da lampi diffusi e tuoni soffocati.

Tanta, tantissima pioggia, ma grandine poca o assente. La presenza dei nuclei di condensazione igroscopici di sale marino all'interno delle nubi facilitano la collisione delle goccioline d'acqua in sospensione, creando gocce più grandi che poi precipitano al suolo. Questa situazione è un deterrente per la grandine sia per la presenza di piccole quantità di sale all'interno delle nubi, ma soprattutto per la violenza delle correnti discendenti innescate dalle intense precipitazioni.

In poche parole, le correnti ascensionali (materiale primario per la formazione della grandine) risultano più blande rispetto a quelle di un temporale terrestre. Questo limita l'ingrossamento dei chicchi di ghiaccio, possibile solo in occasione di forti correnti dal basso.

Tutti i temporali marittimi sono pericolosi? Facciamo un distinguo. Se il temporale arriva, scarica e se ne va, non crea mai grossi disagi. Al massimo può provocare allagamenti localizzati, ma le attività umane non vengono compromesse.

Se invece il temporale acquista carattere di autorigeneranza, la situazione può rapidamente precipitare nelle zone colpite. Il temporale marittimo autorigenerante si forma segnatamente su tratti di costa che hanno alti rilievi alle spalle. Le zone d'Italia più quotate sono la Liguria, l'alta Toscana, il basso Lazio, la Campania, la Calabria e le parti orientali della Sardegna e della Sicilia.

Il temporale marittimo autorigenerante si forma quando sulla zona convergono due masse d'aria di differente origine (una calda e umida, l'altra fredda e secca). Fin tanto che una corrente non prende il sopravvento sull'altra, il temporale non si sposta. ( si veda per maggiori approfondimenti questo articolo: http://meteolive.leonardo.it/news/MeteoLive-Zoom/50/Quando-il-RADAR-insegna-le-linee-di-convergenza/38861/)

Gli accumuli al loro interno possono essere molto elevati, anche superiori ai 200mm in poche ore, con inevitabili conseguenze.

