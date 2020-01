Quattro passi in Europa: ecco dove fa piÃ¹ caldo e piÃ¹ freddo

Ancora poco inverno e troppa (relativa) mitezza sul nostro Continente per essere alla metà di gennaio, mese invernale per eccellenza.

In altre parole, l'oceano continua a sparare aria mite nel cuore dell'Europa centrale, relegando il gelo sempre più a nord o più ad est; la mappa in questione mostra le temperature registrate la notte scorsa in Europa e sulla Vicina Russia; si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo:

Temperature minime superiori a 10° sulle coste atlantiche francesi, sul Portogallo e a tratti sul bacino del Mediterraneo e la Penisola Ellenica. Notate inoltre l'alito mite che da molte settimane spara aria oceanica verso il cuore del Continente.

Le temperature sottozero presenti sull'Europa orientale e nelle aree interne della Penisola Iberica sono determinate dalle inversioni termiche legate all'alta pressione dominante.

Per trovare valori termici sotto i -10° bisogna recarsi addirittura a nord dei Golfi di Botnia e Finlandia, dove abbiamo punte di -16/-17°.