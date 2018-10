Quanto durerÃ  il MALTEMPO? Il Ponte dei Morti sarÃ  brutto?

Sembra una beffa per chi è intenzionato a partire in vista del Ponte dei Morti (1-4 novembre): la fase perturbata che stiamo per sperimentare potrebbe proseguire proprio sino a domenica 4 novembre, pur con qualche parentesi di tempo discreto.



Le carte segnalano come momenti peggiori il periodo che va da sabato 27 a sabato 3 novembre, mentre nei giorni successivi prevedono il ritorno dell'anticiclone.



I giorni più perturbati e di maltempo esteso a 3/4 del Paese saranno domenica 28 e lunedì 29 ottobre, mentre precipitazioni frequenti si registreranno sabato 27 ottobre su nord e Toscana, martedì 30 ottobre lungo la fascia alpina e prealpina centro-orientale e le regioni centrali tirreniche, mercoledì 31 ottobre sul nord-ovest (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta ed ovest Lombardia).



Anche nei giorni successivi e sino a sabato 3 novembre, nord e regioni centrali tirreniche, compresa la Sardegna, potranno essere ancora il bersaglio preferito delle precipitazioni, mentre sul resto del Paese il tempo potrebbe risultare asciutto, con venti di Scirocco sovente sostenuti e temperature particolarmente miti.



Insomma, volendo, qualche giorno in Adriatico e al sud, si potrebbe trascorrere in vacanza senza incappare nella pioggia, ma un vero miglioramento del tempo sembra destinato ad intervenire solo da domenica 4 novembre, quando l'anticiclone potrebbe tornare a recitare un ruolo di primo piano, accompagnandoci, pur senza strafare, sino a venerdì 9 novembre.



In un contesto simile tornerebbe naturalmente a splendere il sole ma al nord e nelle vallate interne ed appenniniche del centro potrebbe fare la sua comparsa in grande stile la prima vera nebbia di stagione.



Vediamo l'attendibilità di questa previsione:

-Maltempo per gran parte d'Italia da domenica 28 a lunedì 29 (85% molto alta)



-Maltempo al nord-ovest e sulle centrali tirreniche da martedì 30 ottobre sino al 3 novembre (55% media)



-Ritorno dell'anticiclone e dunque del bel tempo da domenica 4 novembre (45% media)