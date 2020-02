Quanto bisognerÃ  aspettare per avere altro FREDDO sull'Italia?

A seguito dell'ondata fredda che ci interesserà nelle prossime ore, tra il week-end e l'inizio della settimana prossima assisteremo ad una nuova spinta mite sull'Italia e sul Mediterraneo connessa all'ennesimo rinforzo del getto sul nord Europa.

Successivamente la circolazione tenderà ad ondulare leggermente come se fosse una corda. Tra martedi 11 e mercoledi 12 febbraio verrà quindi prelevata aria più fredda che dall'Europa settentrionale punterà verso di noi.

La prima mappa estrapolata dal MODELLO EUROPEO mostra le temperature A 1500 METRI attese in Italia nella notte tra martedi 11 e mercoledi 12 febbraio:

Secondo l'elaborato nostrano, sull'Italia arriverà un po' di freddo moderato, con isoterme alla medesima quota comprese tra 0 e -3°, corrispondenti a 5-7° a livello del suolo.

Secondo il modello americano per il medesimo lasso temporale, arriverebbe sull'Italia un freddo leggermente più intenso. Ecco le temperature a 1500 metri previste per mercoledi 12 febbraio:

Punte di -4° alla medesima quota saranno possibili lungo il versante adriatico e successivamente al meridione. Freddo piuttosto intenso anche sulle Alpi, per il resto non si dovrebbe andare oltre una 0°/ -1° a 1500 metri corrispondenti a circa 6-7° al suolo

In entrambi i casi, comunque, non si tratterà di freddo duraturo in quanto il getto atlantico ben presto tenderà ad allontanarlo dall'Italia.

