Quanta pioggia cadrà sull'Italia nei prossimi 10 giorni?

La stagione autunnale farà il suo esordio sotto l'ala mite e umida delle correnti oceaniche; un flusso portante che scorrerà da ovest verso est con al suo interno una serie di sistemi perturbati più o meno intensi (o con intensità da valutare), diretti verso l'Europa centrale e parte dell'Italia.

Le regioni maggiormente interessate da questo flusso saranno ovviamente quelle sopravvento al flusso portante da ovest. Ecco la mappa degli accumuli previsti per i prossimi 10 giorni in Italia (si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo).

Partendo dal nord, circa 70-80mm si prevedono tra le Alpi Piemontesi e lombarde, nonchè sulle Alpi Carniche e Giulie.

Più a sud, circa 100mm si prevedono tra la Liguria orientale e l'alta Toscana e addirittura 130mm tra la bassa Toscana e il Lazio. Sulle altre zone pioverà in maniera più irregolare, ma quasi nessuna regione dovrebbe restare a secco.