Quanta PIOGGIA cadrà durante la settimana in Italia?

Giove Pluvio si farà vedere ancora timidamente sulla nostra Penisola, ma qualche fugace apparizione potrebbe concederla, se non altro per abbattere le sostanze inquinanti che aleggiano nelle nostre città.

Nonostante il parziale abbassamento del flusso atlantico, durante questa settimana non sono previste precipitazioni importanti in Italia. Discorso a parte per i settori alpini della Val d'Aosta, l'alta Val Sesia e l'Ossola, dove l'effetto di ammassamento delle correnti da ovest sui confrafforti montuosi potrebbe far nevicare in maniera anche copiosa.

Ecco le precipitazioni attese in Italia durante tutta questa settimana secondo il modello americano. Vi ricordiamo che i millimetri sono una stima puramente indicativa e di conseguenza non devono essere presi come oro colato:

Dicevamo dei settori alpini occidentali, versanti esteri, che durante la settimana potrebbero accumulare fino a quasi un metro di neve fresca!

Per ciò che concerne le altre zone d'Italia, le piogge dipenderanno esclusivamente dall'orografica; stante le correnti occidentali, i massimi accumuli si registreranno lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna occidentale.

Sulla Calabria Tirrenica sono attesi 30mm; 20mm sulla Toscana, 15mm sulla Campania e 10mm nelle aree interne del Lazio e sulla Sardegna occidentale.

Resteranno completamente a secco molti settori della Valpadana, il versante adriatico (tranne forse la Puglia), la Sicilia centro-orientale e la Sardegna orientale.

